Lors d’une attaque informatique survenue en novembre 2022, un hôpital de l'hexagone a mis plus d’un an à retrouver son niveau d’activité initial, avec une chute de 20% de son activité en chirurgie et obstétrique. Il lui aura fallu très exactement 18 mois pour reconstruire un système d'information. En outre, la gestion manuelle des soins, imposée par le mode dégradé, a entraîné des retards et des erreurs susceptibles de compromettre la qualité des traitements.