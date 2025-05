Un détail glissé dans la mise à jour 24.20.13 des Play Services complète le tableau. On y trouve une ligne qui parle d’un mode de diffusion Cast « sur les appareils compatibles avec la veille ». C’est la première fois que Google utilise cette formulation dans ce contexte. La veille ne désignerait plus un simple écran noir ou une mise en pause, mais bien un affichage actif déclenché automatiquement.

Google a déjà mis en place ce type de fonction sur ses enceintes Nest Hub et les Pixel Tablet. Lorsqu’ils sont posés sur un socle, l’écran peut afficher l’heure, un diaporama ou les commandes de la maison connectée. Le smartphone pourrait devenir le prochain appareil à rejoindre ce fonctionnement. Pour l’instant, aucun calendrier n’est officiel, mais les éléments techniques sont bien là. Et l’intégration d’un mode Cast pourrait pousser Google à l’ouvrir plus largement que ses seuls modèles Pixel.