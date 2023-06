Le nouveau mode StandBy d'iOS 17 existe déjà chez Samsung, voilà comment l'utiliser

Sous One UI 5, les utilisateurs et utilisatrices de smartphones Samsung peuvent eux aussi profiter d'un affichage permanent une fois leur appareil posé horizontalement. Pour ce faire, il leur suffit de se rendre dans les paramètres de l'écran de verrouillage. Ensuite, il faut penser à cocher l'option « Toujours affiché » et sélectionner « Paysage » dans la section « Orientation de l'écran ». Une fois ces étapes respectées à la lettre, ils pourront poser leur téléphone afin que l'affichage Always On Display se déclenche. Ce dernier fera alors apparaître sous leurs yeux l'horloge ainsi que leurs notifications.