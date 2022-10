One UI 5, la nouvelle surcouche Android de Samsung, débarque sur vos smartphones !

Après cinq versions bêta de la mise à jour, les premiers utilisateurs peuvent donc enfin bénéficier du One UI 5 définitif. Pour l'instant, seuls les heureux propriétaires d'un Galaxy S22, S22 Plus ou S22 Ultra peuvent télécharger et installer l'update.

Mais dans les semaines qui viennent, le déploiement sera bien plus massif. Samsung a déjà communiqué que bon nombre de modèles recevront One UI 5 dès le mois de novembre. Les autres smartphones haut de gamme du constructeur sortis en 2022, à savoir les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, sont concernés.

Nous avons aussi des appareils premium de l'année dernière, comme les smartphones appartenant à la série Galaxy S21, ou les pliants Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Les Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra, Galaxy A53 5G et Galaxy A33 5G seront aussi servis très bientôt.