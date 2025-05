Les produits feront leur retour sur le marché européen dans les prochaines semaines, selon les calendriers logistiques régionaux de Sony. Les partenaires professionnels et les canaux agréés de la marque seront les relais d'information privilégiés pour la disponibilité effective des produits.



« Nous sommes ravis de pouvoir reprendre l’expédition de nos projecteurs […] et impatients de lancer le BRAVIA Projector 7 plus tard cet été », a déclaré Rik Willemse, responsable des écrans et solutions professionnels chez Sony Europe, à cette occasion.



Le constructeur précise que les projecteurs reviennent avec leurs spécifications actuelles, sans modification technique. Aucun commentaire n’a été fait sur les modèles suspendus en mars, comme les VPL-XW5000, XW6100 ou XW8100, mais la reprise laisse entrevoir un possible retour à la normale progressif.