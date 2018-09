Xiaomi met en ligne une mise à jour et des milliers de téléphones se retrouvent brickés

Another brick in the wall

La solution ? Ouvrir un ticket sur les forums de Xiaomi

Si vous êtes utilisateur d'Android, vous n'êtes pas sans savoir que le système d'exploitation de Google est plutôt ouvert, et vous permet d'installer à loisir différents ROMs vous permettant de modifier en profondeur l'OS.Cependant, afin de, MIUI (la surcouche Android de a été mis à jour avec une mesure anti-rollback . En d'autres termes : il devient impossible d'installer une version de l'OS antérieure à celui installé de série sur l'appareil.Xiaomi a peut-être été un peu trop confiant en pensant que l'intégralité de ses clients consultait régulièrement les forums de. De surcroît, cette mesure a été implémentée dans la version bêta 8.7.6 de MIUI 10 qui, par essence, présente son lot de bugs et de dysfonctionnements.Dérangés par l'instabilité de cette mise à jour, les bêta testeurs qui ont souhaité réinstallé la version officielle de l'OS se sont retrouvés face à un mur et, dans de nombreux cas, avecUne véritable crise, que Xiaomi gère avec un certain manque d'efficacité. Face à l'ampleur des dégâts, la marque chinoise a invité ses clients à se rendre en boutique Xiaomi pour y chercher de l'aide. Mais la marque étant encore peu implantée en Occident, des milliers d'utilisateurs se retrouvent pris au piège et ne peuvent bénéficier de l'aide d'un vendeur compétent.Difficile pour Xiaomi de faire autrement. Le constructeur a ainsi invité ses utilisateurs impactés par le problème à se rendre sur ses forums afin de demander de l'aide.La marque a mis en place un système de tickets de support qui permet, via une autorisation spéciale, degrâce à son Mi ID.Le souci : l'attribution de ces autorisations est réalisée par un serveur qui semble surchargé. La patience est de mise, donc.