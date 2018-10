Ecosia prêt à débourser 1 M€ pour sauver une forêt en Allemagne

Une chauve-souris permet l'arrêt provisoire du déboisement

Ecosia propose à RWE de racheter la forêt

Depuis six ans, c'est un véritable bras de fer qui a lieu dans la forêt de Hambach entre les défenseurs de la Nature et RWE, l'énergéticien allemand qui exploite le plus gros parc à charbon d'Europe.Mi-septembre, les militants avaient été expulsés de la "zone à défendre" par la police allemande. Revirement de situation ce weekend près d'Aix-la-Chapelle, où des milliers de militants se sont rassemblés et ont laissé exploser leur joie après qu'une décision de justice ait repoussé le projet d'agrandissement dans la mine de charbon sur les 10 % de forets restants. Un arrêt de déboisement provisoire obtenu grâce au recours de l'association environnementale Bund, qui s'inquiète sur l'absence d'étude d'impact environnemental, notamment surIl n'en fallait pas plus pour qu'Ecosia, le moteur de recherche qui finance la plantation d'arbres partout dans le monde, investisse le sujet. La startup allemande a effectivement proposé à RWE, propriétaire des terres depuis 1978, de lui. Le projet d'agrandissement de la mine était déjà prévu de longue date et les premiers arbres auraient dû commencer à être abattus ce mois-ci, mais la décision de justice donne de l'espoir à Ecosia. Jacey Bingler, représentante d'Ecosia pour les États-Unis, estime :Jacey Bingler ajoute "". En outre, dans le cas de l'exploitation de Hambach il s'agit d'une mine à ciel ouvert qui exploite le lignite, ce type de mines ont un impact environnemental très important, d'autant plus que la combustion du charbon qui en résulte contribue à rejeter d'énorme quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. L'Allemagne est le plus gros producteur mondial de lignite, en 2017 cette production a engendré l'émission d'environ 59 millions de tonnes de CO2 !Malgré que l'Allemagne soit l'un des leaders mondiaux des énergies renouvelables, rappelons que sa production d'électricité est encore alimentée par le charbon, « l'une des sources d'énergie les plus sales », à hauteur de 40 %.