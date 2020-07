Google tease le Pixel 4a avec du Lorem Ipsum et confirme le lancement au 3 août

Conformément aux prédictions de Jon Prosser (aka Madame Irma), le Google Pixel 4a sera bien dévoilé le 3 août. La disponibilité du téléphone dans la foulée est encore sujette à caution, mais gageons que Google a pris le temps de produire son nouveau smartphone en quantité suffisante pour s’assurer un lancement sans accroc.

Pour découvrir la date de lancement du produit, il faut vous rendre sur la page qu’a discrètement mise en ligne Google sur son store. Différents blocs noirs sont intégrés au texte pour le cacher façon document confidentiel. En cliquant dessus, on peut en changer la couleur. Dans l’ordre, choisissez : bleu, rouge, jaune, bleu, vert et rouge. Le texte « Just What You've Been Waiting For Phone » (ce que vous attendiez d’un téléphone) apparaît, ainsi que la date du 3 août.