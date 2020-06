Le Pixel 4a se montre chez des revendeurs français, en bleu et en noir

En gestation depuis quelques mois maintenant chez Google, le smartphone Pixel 4a devrait être officialisé très prochainement par le géant américain, à l'occasion d'une conférence en ligne.

Récemment, ce sont deux sites web français qui ont listé le Google Pixel 4a, en deux coloris (Just Black et Blue), indiquant même un début des livraisons à partir du mois prochain, à un prix qui oscillerait entre 450 et 499€. Selon d'autres informations, le smartphone devrait toutefois être affiché à 399 euros.