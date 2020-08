Google aurait un Pixel pliable dans les cartons (mais ce n'est pas tout)

Mais l'on y retrouve également trois autres mobiles en développement aux

noms de code « raven », « oriole » et « passport ». Il est possible et logique, bien que cela ne soit pas explicitement indiqué dans le document, que « raven » et « oriole » soient des modèles de Pixel 6. Quant à « passport », il s'agirait bien du futur modèle pliable de Google. Les trois smartphones sont marqués comme attendus pour le « Q4 2021 », soit le dernier trimestre de l'année.