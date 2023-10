Le Pixel 8 Pro embarque un thermomètre sans contact : la drôle d'idée de Google

Le logiciel propose de mesurer la température de tout un tas d'objets, allant d'une assiette pleine de nourriture à un tee-shirt, en passant par celle de vos fenêtres chez vous. Google ajoute que la précision de la mesure dépend de la catégorie d'objet sélectionnée, la distance entre l'objet et le téléphone, et la plage de température (il semblerait que le téléphone fonctionne mieux pour des objets étant entre -20 °C et +150 °C).