Transformer son smartphone en thermomètre juste avec une appli, c'est maintenant possible

Le smartphone est devenu un objet si proche de nous que les chercheurs sont de plus en plus à vouloir en faire un outil de santé. Et si certains souhaitent pouvoir prédire les risques de mortalité de l'utilisateur, d'autres ont des ambitions plus pratiques, et réfléchissent à le transformer en thermomètre ! D'ailleurs, le Google Pixel 8 Pro avait déjà pensé à cette fonctionnalité.