Chine : en mars, Tesla s'est accaparé 30 % des ventes de véhicules électriques

En un an et demi, le constructeur américain Tesla a fait de sa Gigafactory 3 , sise à Shanghai, une réalité. Après l'achèvement des travaux et le début des livraisons de Model 3 en décembre 2019, l'usine se tenait fin prête à inonder le marché chinois et asiatique de ses véhicules électriques tout droit sortis de ses lignes de production.Et à en croire les chiffres publiés par Cui Dongshu, Secrétaire général de la CPCA (Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles), relayés par CNBC, les 10 160 voitures électrifiées Tesla vendues en mars 2020 au sein de l'empire du Milieu ne représentent pas moins de 30 % des parts du marché électrique.C'est en tout cas bien mieux que les 2 620 et 3 900 exemplaires de janvier et février, respectivement. Mars correspond ainsi au total mensuel le plus élevé jamais enregistré par la firme d'Elon Musk, bien que ces données doivent être remises dans leur contexte au regard de la crise sanitaire causée par la pandémie du coronavirus.Toujours d'après CNBC, les ventes globales de voitures particulières ont diminué de 40,8 % en mars par rapport à l'année précédente. Tesla a pu profiter du lancement de sa Gigafactory pour surfer sur le succès des premiers mois d'ouverture, lorsque le marché, lui, subissait le courroux du Covid-19. À voir si les prochains mois souriront autant aux équipes du groupe.