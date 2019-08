Starman et sa Tesla Roadster viennent d'achever leur première orbite autour du Soleil

Retour prévu en 2047

Source : Engadget

Selon Where is Roadster , le faux pilote cosmique a terminé saEn plus d'un an,et saont parcouru 762 millions de miles, une distance qui leur aurait permis de terminer une première orbite autour du soleil.Si le départ de Starman et de la Tesla s'est fait exactement le, sachez qu'il faudra très probablement attendre la fin d'année 2020 pour apercevoir le véhicule électrique, lorsqu'il sera à seulement 7,4 millions de kilomètres de la Terre.Et c'est en 2047 que le mannequin pourrait potentiellement rentrer à la maison, à moins que son patron ne décide de lui rendre visite en amont., à travers son entreprise, espère en effet pouvoir emmener des personnes (réelles cette fois) sur Mars dès 2030. L'horizon 2047 laisse ainsi du temps pour faire de l'espace une destination de voyage plus banale qu'actuellement.