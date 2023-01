Chez Tesla, pas le droit de discuter salaire ou de se plaindre des conditions de travail !

Voilà qui ne devrait pas arranger les affaires de Tesla, le leader mondial (et de loin) du secteur des véhicules électriques. L'entreprise d'Elon Musk est de nouveau accusée de pratiques illégales dans la gestion de ses effectifs. Et cette fois, ça se passe dans son usine de Tampa, en Floride.

En effet, dans une plainte déposée au mois de septembre dernier par le National Labor Relations Board, Tesla aurait « dit aux employés de ne pas se plaindre aux supérieurs hiérarchiques de leur salaire ou de leurs conditions d'emploi ». Et ça ne s'arrête pas là. Il leur aurait aussi été interdit de parler de leurs salaires entre collègues, et même de discuter des recrutements, des suspensions et des licenciements.

Une omerta qui aurait eu cours selon la plainte entre décembre 2021 et janvier 2022, violant les lois qui interdisent « d'entraver, restreindre et contraindre les employés dans l'exercice des droits garantis ». D'après la porte-parole du NLRB Kayla Blado, une audience sur ce dossier est prévue au mois de février prochain.