Accusée de discrimination raciste, Tesla est sommée de verser 137 millions en dommages et intérêts

Tesla a été condamnée ce lundi 4 octobre à verser la somme record de 136,9 millions de dollars à Owen Diaz, un ancien intérimaire accusant le constructeur de voitures électriques d’avoir fermé les yeux sur des injures racistes subies lors de son passage dans l’entreprise entre 2015 et 2016. Le jury fédéral reproche à Tesla de ne pas avoir su protéger le plaignant d’un harcèlement raciste et de l’avoir exposé à un environnement travail hostile, où on lui a demandé « de retourner en Afrique », où le « mot débutant par N » était omniprésent dans le quotidien de l'entreprise et où des graffitis racistes étaient visibles dans les sanitaires de l’entreprise.