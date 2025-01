Le mouvement a débuté avec Rossmann, l'une des plus importantes chaînes de droguerie européennes. L'entreprise a pris la décision radicale de se séparer de l'intégralité de sa flotte Tesla, privilégiant d'autres constructeurs de véhicules électriques. Un des porte-parole du groupe avait déjà signalé ce souhait dans un communiqué datant de cet été : « Rossmann ne fera plus l'acquisition de nouvelles voitures Tesla pour sa flotte. Cette décision est motivée par l'incompatibilité entre les déclarations d'Elon Musk, PDG de Tesla, et les valeurs que Tesla prétend défendre avec ses produits ».

LichtBlick, un des plus grands fournisseurs d'électricité verte en Allemagne, lui a emboité le pas plus récemment. Les prises de positions de Musk durant les élections américaines ne passent pas. Kevin Lütje, responsable des installations et de l'immobilier, explicite cette décision : « Le soutien d'Elon Musk à Donald Trump et ses recommandations en faveur d'un parti populiste et extrémiste de droite ne correspondent en rien aux valeurs de LichtBlick. Notre engagement pour la diversité, la tolérance et la démocratie nous impose cette rupture. »