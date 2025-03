zebaffe

Il a perdu 80 milliards. Pas sur de ton truc.

« Droitard », donc tu es un « gaucho ». Ok, cool.

Voici ma vision claire :

On aide toute personne de son propre pays avant d’aider les autres. Je suis pour les aides de la CAF, du RSA et handicaps, etc, car on peut toujours avoir des moments difficiles dans la vie.

Tu fout le bordel = tu vas en prison (quitte à revoir cela). J’ai de la compassion pour les victimes, aucune pour les coupables.

L’éducation est importante, primordiale. Mais on arrête d’avoir XXXXXXX personnes en science po, autant c’est à mon sens, stupide. Se reconcentrer sur les formations plus proche de la réalité du travail est à mon sens indispensable.

On favorise les aides pour les personnes se donnant les moyens de progresser (pour leurs enfants, ou eux même).

On taxe les milliardaires et ceux qui jouent aux malins on s’en occupe « discrètement ». (aie).

Si ça c’est être de droite, vive la droite.