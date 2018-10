Le gouvernement crée une mission véhicules autonomes et mobilités urbaines

« Développer la valeur ajoutée de la filière automobile »

L'industrie française sur le pied de guerre

A l'heure où les voitures électriques occupent une place centrale dans la stratégie des grands constructeurs automobiles, les véhicules sans conducteur ont eux aussi une place de choix. Suite logique de l'arbre technologique du secteur automobile, la voiture autonome fait l'objet de nombreuses recherches, tant aux Etats-Unis qu'en Europe et en Asie. Et au regard des grands enjeux de demain, le gouvernement Macron semble y trouver un intérêt tout particulier.Ainsi, le Président de la République a créé une mission dédiée à cette nouvelle technologie et aux mobilités urbaines. Cet ambitieux projet a été confié à Patrick Pelata, ancien directeur général de Renault et ancien conseiller de l'administration Obama, et Xavier Mosquet, également spécialiste de l'automobile.De ce fait, un. L'objectif de cette mission étant de, indique le communiqué. Dans une feuille de route publiée en mai dernier, le gouvernement avait par ailleurs annoncé l'autorisation en France de tests sans conducteur dès 2019. Une annonce pour le moins étrange : plusieurs véhicules autonomes ont déjà été expérimentés dans les rues de Paris au cours des dernières années.L'industrie française n'est pas la dernière pas à investir dans ce secteur.La start-up lyonnaise Navya s'est par exemple illustrée en développant un taxi autonome bientôt prêt à débarquer sur nos routes, tandis que Renault travaille sur un fourgon autonome - EZ-PRO capable de livrer des colis directement à votre domicile.