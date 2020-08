Pollution : un think tank britannique demande à interdire les publicités pour les SUV

Afin d’étayer son rapport, le New Weather Institute se base sur des données issues de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Elles nous apprennent que la forte augmentation du nombre SUV sur le globe est le deuxième facteur de hausse des émissions mondiales depuis 2010.

Ces véhicules, plus lourds et massifs que les berlines traditionnelles, consomment logiquement plus de carburant et émettent donc plus de dioxyde de carbone. Ainsi, selon l'AIE, ces SUV consomment en moyenne un quart d'énergie en plus que les voitures de taille plus modeste.

Comme en témoignent les graphiques ci-dessous, la courbe des émissions moyennes des voitures neuves au Royaume-Uni est repartie à la hausse en 2017. Une hausse corrélée avec l’augmentation de la part des SUV dans les ventes de véhicules neufs.