À cette heure, ce sont encore les géants européens qui dominent ce secteur, avec Volkswagen (23 514 véhicules) qui caracole loin devant, suivi par BMW (14 867) et ensuite par Skoda (13 598) et Audi (11 958). Et après le modèle Skoda Elroq (7 998) ce sont trois modèles du groupe Volkswagen qui ont été le plus achetés.

Le Volkswagen ID.3 (6 932), le Volkswagen ID.7 (6 776) et le Volkswagen ID.4 (6 297) occupent ainsi les deuxième, troisième et quatrième places du podium.

Autre chiffre intéressant, l'addition des véhicules électriques et des véhicules hybrides rechargeables immatriculés durant le mois d'avril dernier représente 26% des véhicules vendus en Europe. La part des véhicules électriques est ainsi passé de 13,4 à 17% entre avril 2024 et avril 2025, quand celle des véhicules hybrides rechargeables passe de 6,9 à 9%.