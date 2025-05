Toyota n’a pas choisi la facilité. Pour les ingénieurs et chercheurs, il faut revoir la façon dont on stocke l’électricité, si on veut convaincre plus d’automobilistes de passer à l’électrique. Leur équipe a délaissé la batterie lithium-ion, devenue classique, pour regarder ailleurs et miser sur une batterie à électrolyte solide, avec une cathode en nitrure de cuivre, le fameux Cu₃N.

Et même si, comme on vous le disait sur Clubic il y a cinq ans, le système était jugé inefficace, on passe tout de même de 120-250 mAh/g sur une batterie classique à 550 mAh/g avec la nouvelle matière, d’après les tests. Autrement dit, un conducteur pourrait doubler la distance parcourue après une recharge, ce qui change beaucoup de choses au quotidien.