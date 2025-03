La première phase du projet Blackhillock impressionne déjà par ses capacités techniques. Elle peut fournir 200 MW d'énergie électrique et dispose de 400 MWh de capacité de stockage ; elle surpasse donc de loin le site de Pillswood en Angleterre, qui affichait des performances de 98 MW /196 MWh depuis fin 2022.

En termes simples, Blackhillock peut produire deux fois plus d'énergie et stocker deux fois plus d'électricité.

Contrairement à Pillswood, qui misait sur la technologie Tesla Megapack (comme l'usine nantaise construite par Harmony Energy), Blackhillock s'appuie sur l'expertise du groupe finlandais Wärtsilä, fournisseur des batteries et du logiciel de gestion énergétique. Et ce n'est qu'un début : d'ici 2026, cette infrastructure montera en puissance pour atteindre 300 MW / 600 MWh, permettant alors d'alimenter 3,1 millions de foyers pendant deux heures – soit davantage que l'ensemble des ménages écossais.

L'emplacement de cette gigantesque installation a été soigneusement sélectionné pour pallier un problème inhérent à la géographie du pays. Le nord de l'Écosse accueille déjà d'importants parcs éoliens offshore comme Beatrice et Moray East, ainsi que le parc Viking dans les îles Shetland. Or, le réseau électrique actuel peine à transporter efficacement cette production vers le sud du pays (zone où la demande est la plus forte), conduisant à une situation paradoxale : des éoliennes contraintes à l'arrêt malgré leur potentiel productif, pendant que des centrales à gaz tournent à plein régime ailleurs pour compenser.