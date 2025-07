Howely

Sans remettre en cause les tests ni même les batteries, si on lit tel quel:

Ca reste un type de batterie, un type de constructeur, un type de voiture, un type de climat. Ce n’est donc pas une preuve en soit.

Du coup j’ai été voir la news clubic citée où ça parle de tests généralisés, il y est noté entre autre « Les chiffres sont incontestables. 98 % des véhicules testés conservent plus de 80 % de leur capacité initiale. » Si on prend la limite basse, 20% de perte c’est énorme… Même 10% en fait si on n’y réfléchit pas trop.

Commercialement, j’arrive pour acheter une Eoccaz, on me dit la batterie a entre 80 et 90% d’autonomie, ben je prends pas en fait. Même si je perds au final que 40-50km d’autonomie, la note en % est assez repoussante. Pour provoquer, ça ressemble à de obsolescence programmée, mais pas cachée