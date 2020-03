La Polestar 2 entre en production et prévoit ses premières livraisons dès cet été

VanderWolf Images / Shutterstock.com

Une concurrente directe pour la Tesla Model 3

Source : Inside EVs.

Malgré la crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus, Polestar débute la production de son nouveau modèle en Chine en ayant pris soin de mettre l'accent sur la santé et la sécurité de ses employés.Installé dans une usine du groupe chinois Geely Auto à Luqiao en Chine, Polestar a annoncé avoir commencé la production en série de son nouveau modèle entièrement électrique, premier véhicule du genre pour Volvo.De par ses caractéristiques, la Polestar 2 se positionne en concurrente directe de la Tesla Model 3 mais aussi de la future BMW i4. Elle est équipée d'un moteur sur chaque essieu procurant une puissance cumulée de 408 chevaux et 660 Nm de couple. Ce qui en fait une transmission intégrale. Le 0 à 100 km/h est annoncé en seulement 4.7 secondes.L'autonomie pour ce modèle tout électrique est, selon le cycle WLTP, de 470 km grâce à une batterie de 78kWh et elle bénéficiera de la recharge rapide à 150 kW.La Polestar 2 sera commercialisée dans 10 pays à travers le monde à son lancement, mais pas en France pour le moment.