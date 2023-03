Le prochain vehicule de Tesla sera "presque complètement autonome"... enfin, c'est Musk qui le dit !

Mais évidemment, quand il s'agit de véhicule autonome et des engagements d'Elon Musk dans le domaine, il est nécessaire de rester prudent. Le patron de l'entreprise a multiplié les promesses depuis 2016, avant de rétropédaler plus récemment et de parler d'objectifs ambitieux non tenus.

Une direction en zigzag qui n'a pas plu aux actionnaires, dont certains ont porté plainte contre la direction de Tesla après une enquête du régulateur américain. Cette dernière montrait que le logiciel Full Self-Driving de Tesla, support de ses fonctionnalités de conduite autonome, pouvait « augmenter le risque de crash ».

Et Tesla, qui semblait bien en avance dans le secteur de la conduite autonome, doit en plus dorénavant faire face à une concurrence de plus en plus efficace. C'est ainsi Mercedes, et non Tesla, qui a le premier obtenu une certification de niveau 3 aux États-Unis. De quoi pousser à faire plus d'efforts ?