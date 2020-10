La bêta du Full Self Driving arrive cette semaine dans certaines Tesla

Le Full Self Driving de Tesla est promis depuis longtemps par le P.-D.G. de l'entreprise, mais était de plus en plus perçu comme un serpent de mer tant les délais fournis par le fantasque milliardaire restaient vagues. L'échéance a notamment été retardée quand Tesla a voulu revoir en profondeur son mode autonome, bien plus complexe que l'Autopilot déjà en fonctionnement sur certains modèles.