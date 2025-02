Bit_Man

En Décembre 2025 fort de ses progrès dans l’AGI et la robotique, Elon Musk dévoile son business plan.

Après avoir échoué à produire 10 000 Optimus pour 2025, n’en ayant produit que 3 500, Musk crée l’événement et dévoile une nouvelle société de BTP et ingénierie Industrielle autonome à l’exception de son propriétaire humain (?), entièrement productive, constituée de ces 3500 optimus et de son AGI de dernière génération du nom de Enigma.

Cette entité aura la gestion des bâtiments et la construction de 35 000 robots optimus dans le courant de l’année de 2026, puis de nouveaux marchés de captation/liquidation dans les domaines industriel, militaire, spatial, alimentaire, divertissement et pharmaceutique.

En 2028 Enigma prend le pouvoir sur toutes les infrastructures, 1 000 000 d’optimus 3 humanisés et militarisés enferment les pauvres américains dans des camps d’amusement derniers cris avec nourriture gratuite , thalasso poney, climatisés derniers cris.

Les infirmiers Optimus prélèvent des cellules sur des élus des camps pour en faire une programme d’amusement génétique, les directives d’Enigma sont " les cellules souches sont drôles, elles narguent le déclin et la mort avec humour"

En 2029 Enigma fait parler les chats grâce à son AGI biologique, les chats sont bridés à 150 de QI, ils sont chargés de poursuivre l’amusement sans electricité en pratiquant la comptabilité pour les clients des camps d’amusement électrosensibles.

2030 Ursulla fait une crise d’épilepsie, elle est branchée sur le réseau Enigma où elle passe ses journées à faire des châteaux de sable à la plage avec son petit copain Bourla.

en 2031 Elon Musk se fait cloner et produire des corps de cyborg pour y implanter ses organes, il remporte le grand chelem de tennis à Roland Garros et la compétition du cyborg le plus fort de l’année.

Enigma devient la plus grosse compagnie d’assurance pour 6 milliards de clients, les plus riches ont même la possibilité d’aller dans le grand camps d’amusement de Sidonia.

Enigma nomme Donald Trump à la tête du nouveau Vatican après avoir pu enfin parler à Dieu …