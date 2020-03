La XPENG P7 devient la voiture électrique chinoise à l’autonomie la plus élevée

Lire aussi :

Une autonomie à tempérer

À l'attaque de Tesla

Dévoilée en détails fin 2019, la berline électrique XPENG P7, imaginée et construite par le constructeur chinois Xpeng Motors, s'offre une nouvelle visibilité médiatique suite au rapport publié par le Ministère de l'industrie et des technologies de l'information (MIIT) du pays. Un rapport duquel résulte un classement des véhicules électrifiés selon leur autonomie.À ce petit jeu-là, l'automobile susmentionnée s'empare du titre grâce à son rayon d'action de 706 kilomètres, peut-on lire dans Businesswire et Electrek. Attention toutefois : en Chine, le cycle d'homologation NEDC est encore largement utilisé par les constructeurs, Xpeng Motors en l'occurrence.Son rayon d'action, à première vue élevé, est donc à revoir à la baisse selon la norme WLTP, généralement prisée par les entreprises européennes et américaines, car plus proche de la réalité. Ici, la version testée (Rear Weel Drive) se dote d'un moteur cumulant une puissance de 196 kW, pour un couple de 390 Nm.Outre sa batterie de 80 kWh, la P7 s'équipe d'un système d'assistance au freinage intelligent baptisé iBooster, lequel offre une force de freinage plus précise. Le fait est que ce modèle a vocation à concurrencer les portes-drapeaux de Tesla , que sont la Model 3 et Model S, qui observe d'un œil attentif l'arrivée de nouvelles rivales au fil des mois.