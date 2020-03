Pininfarina produira 5 exemplaires spéciaux de son modèle électrique Battista

Lire aussi :

Le constructeur Pininfarina annonce préparer une gamme complète de véhicules électriques



2,6 millions d'euros

Source : Engadget

Pour sûr, l'hypercar électrique Battista, imaginée puis développée par l'entreprise transalpine Pininfarina, fait tourner plus d'une tête. Produite en 147 exemplaires d'ici la fin de l'année 2020, cette pépite automobile s'arme d'une nouvelle version encore plus avancée, l'Anniversario, apprend-on dans un communiqué de presse officiel.D'une puissance de 1 900 chevaux, ce modèle s'arme de nouvelles roues de 21 pouces fabriquées en aluminium et donc plus légères (35 kilos), indique Engadget. L'aérodynamisme a lui aussi subi des améliorations, propulsant l'engin à une vitesse maximale de 350 km/h.Surtout, le nombre d'Anniversario fabriqué se comptera sur les doigts de la main : cinq exemplaires au total, à 2,6 millions d'euros chacun.