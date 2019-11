Le constructeur Pininfarina annonce préparer une gamme complète de véhicules électriques

© Pininfarina

Un designer de légende

Une deuxième hypercar, prémices d'une gamme complète

Son premier modèle électrique, la Pininfarina Battista, une hypercar électrique de 1 900 ch, est déjà un succès, puisque 60 des 150 modèles produits ont été vendus avant même la présentation du modèle au Salon de Genève de cette année.Même si l'on ne voit malheureusement que peu de ses modèles dans les rues, Pininfarina est bien plus présent qu'on ne le pense. Le constructeur italien a commencé à se faire un nom en 1930, d'abord comme designer, en collaborant avec nombres de constructeurs comme Alfa Romeo, Peugeot, Ferrari, Cadillac ou Fiat, entre autres. On lui doit par exemple le design des Ferrari F40 et F50 ou de la plus modeste Peugeot 406 Coupé.Et le designer a su évoluer avec son temps pour devenir plus qu'une signature sur les véhicules d'autres constructeurs. En 2018, Pininfarina passe à l'étape supérieure, devient constructeur sous le nom Pininfarina Automobili. Est alors lancé son tout premier modèle en tant que marque à part entière, la Pininfarina Battista, une hypercar de 1 900 ch effectuant le 0 à 100 km/h en moins de deux secondes, et vendue pour la modique somme de 1,8 million d'euros.À priori, c'est lors de la deuxième moitié de 2020 aux USA que la Pura Vision devrait se révéler, coïncidant avec le 90anniversaire de la marque.Peu d'informations nous parviennent cependant : on sait seulement que des collaborations avec le constructeur allemand Bosch et l'équipementier automobile autrichien Benteler ont été formées.Ces collaborations devraient ainsi donner lieu à la création d'une plateforme comprenant le pack de batteries, dites en « skateboard », comme il y en a de plus en plus dans l'industrie automobile électrique. Les batteries seraient donc situées au centre et le plus bas possible pour abaisser le centre de gravité du véhicule et lui offrir une plus grande stabilité dans les virages. Pininfarina prévoirait par ailleurs de mettre sa plateforme à disposition d'autres constructeurs.Le concepteur automobile devrait dévoiler davantage d'informations dans le courant de l'année concernant le nouveau concept car Pura Vision et la gamme d'hypercar électrique de luxe en préparation.