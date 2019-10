Renault ZOE : une version sportive espérée pour 2022

Rumeurs persistantes

Source : Auto Car

Fabriquée depuis 2012 dans l'usine Renault de Flins, en Île-de-France, la ZOE zéro émission a bénéficié d'une seconde version plus aboutie au cours de l'année 2019. Plus précisément introduite en juin , puis lancée sur nos routes dans le courant du mois de septembre , cette nouvelle génération se dote logiquement d'une capacité de batterie améliorée et d'un moteur électrique plus puissant.Outre ce modèle flambant neuf, le média britannique Auto Car, souvent à l'origine d'information exclusive, se fait le relais d'une nouvelle qui ravira les fans de voitures sportives. Car la ZOE devrait en effet avoir droit à une telle version, d'après les propos d'Ali Kassai, Directeur produit et programmes de l'entreprise tricolore. En 2017, des rumeurs à ce sujet circulaient déjà çà et là, sans qu'aucune ZOE RS ne pointe le bout de son nez.», a débuté l'intéressé.Ce dernier a ensuite évoqué une fenêtre de lancement prévue pour une ZOE sportive : «», a-t-il indiqué, soit d'ici la fin de l'année 2022, voire le début du cru 2023.Le fait est que la firme au losange se penche définitivement sur le sujet, bien que celui-ci en soit encore au stade embryonnaire. De bon augure pour la suite, dans tous les cas.