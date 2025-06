Les incendies de batteries électriques peuvent très vite être sérieux, et compliqués à éteindre, comme nous l'avait encore rappelé en début d'année l'incendie de l'usine de stockage de batteries Vistra, en Californie. Et le problème est encore plus compliqué quand le feu a lieu dans un endroit plus difficile d'accès comme… l'océan !