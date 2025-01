MattS32

Sa capacité de stockage atteint 750 mégawatts […] la capacité totale de stockage par batteries est passée de 1 474 mégawatts en 2020 à 10 383 mégawatts l’été dernier

Attention, il s’agit là des puissances installées, pas des capacités de stockage (qui s’exprimeraient en watt-heure, pas en watt). En français on distingue bien ces deux mots (alors que les anglais utilisent capacity dans les deux cas et distinguent sur le qualificatif, « nameplate capacity » pour la puissance et « storage capacity » pour le stockage).

Une usine de stockage se caractérise par ces deux valeurs distinctes, la puissance qui indique la « vitesse » à laquelle elle peut délivrer de l’énergie, et la capacité de stockage qui est la quantité totale d’énergie stockée, et va donc déterminer la durée pendant laquelle elle peut fournir de l’énergie.

Par exemple une installation de 100 MW de puissance et 50 MWh de capacité de stockage pourra fournir une puissance maximale de 100 MW et pourra la fournir pendant 30 minutes, alors qu’une installation de 10 MW de puissance et 100 MWh de capacité de stockage pourra fournir une puissance maximale de seulement 10 MW, mais pourra la fournir pendant 10h.

L’installation dont on parle ici a une puissance de 750 MW et une capacité de stockage de 3000 MWh, et la capacité de stockage totale de la Californie dépasse les 40 000 MWh.