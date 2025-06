frigolu

Non et les acheteurs de ces désastres écologiques s’en foutent, ils croient aveuglement (tellement mal informés, surement via Internet) au discours politique, comme ils ont cru à celui qui encourageait à acheter massivement du diesel avant cela (pour le diaboliser ensuite). Après tout, l’expérience de Asch mettait en lumière scientifiquement ce qu’on sait très bien depuis longtemps, et qui a été mis en lumière bien des fois depuis : l’espèce humaine, très minoritaire sur terre (0.01% de la biomasse terrestre, n’occupant que 18% de la surface de la planète, mais tellement aveuglément anthropocentrée qu’elle ne voit qu’elle), n’est pas très futée, extrêmement grégaire, et les choix collectifs, imposés par la pression du groupe ou d’une autorité, s’avérent très rarement judicieux.

Avec la fin possible des ZFE, la remise en question de la fin du thermique, pas sûr que la dynamique de ces véhicules, qui sont des aberrations à tous les niveaux, ne continue. Je fais partie de ceux qui pensent qu’on va en revenir. Pas du véhicule électrique en soi, qui est très ancien et a sa place, mais de la dynamique du tout électrique, avec des véhicules hyper équipés et lourds. L’électrification ne devait concerner au départ que des petits véhicules pour les urbains, on est aux antipodes de cela.

Ma fille cherche sa première voiture, ce sera évidemment tout sauf une électrique. Une essence atmosphérique ou une diesel, avec un moteur réputé très fiable, ce qui limite très fortement le choix, la tendance depuis longtemps étant aux apparences, au fun, au downsizing, et pas du tout à la robustesse. Sauf chez les japonaises bien sûr, reines absolues de la fiabilité, mais sobres et austères.

Donc on s’en fout de la durée des batteries, de leur recyclage qui est une blague, de la dévastation du monde réel et du vivant que les mines engendre, ce qui compte c’est la croyance, plus le savoir. Qui s’informe en consultant des rapports scientifiques, disponibles gratuitement pour beaucoup, et qui représentent le savoir étayé, démontré, validé par des pairs, dans tous les domaines ? Moi, assurément, c’est ma première source d’information bien entendu, pour éviter de déblatérer les inepties des « croyants », qui cèdent à la facilité (croire plutôt qu’apprendre).