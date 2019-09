La Renault ZOE 2 se lance (enfin !) officiellement

La Renault ZOE 2 de sortie

Source : Renault

Il y a quelques jours, Renault ouvrait officiellement les commandes de sa nouvelle ZOE 2 , officialisant par la même occasion le tarif de sa nouvelle citadine électrique. Une Renault ZOE 2 qui s'élance enfin sur les routes européennes et promet d'offrir «».Rappelons que ce nouveau modèle bénéficie notamment d'une nouvelle batterie de 52 kWh, avec la charge rapide 50 kW, sans oublier un nouveau moteur R135 de 100 kW, soit l'équivalent d'un bloc de 135 ch.À bord, cette nouvelle Renault ZOE bénéficie, dès l'entrée de gamme et en série, d'un écran conducteur de 10'' ainsi que d'un écran central tactile de 7'' à 9,3'' selon la finition choisie.À noter pour conclure que Clubic vous proposera, et ce dès la semaine prochaine, une prise en main complète de cette nouvelle Renault ZOE 2. On est comme ça nous.