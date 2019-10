Renault ajoute de l'hydrogène à ses nouveaux utilitaires électriques

Une autonomie multipliée par trois pour le Master

Plus de deux fois le prix d'un véhicule thermique

Source : AutoPlus

L'hydrogène servirait d'abord ici de prolongateur d'autonomie.Les annonces de Renault suivent de peu celles de ses concurrents en matière d'hydrogène, notamment le plan d'investissement de 35 milliards de dollars prévu par Hyundai (et sa Nexo) ou la version restylée de la Mirai chez Toyota.Contrairement à ces modèles où l'hydrogène est seul à bord, Renault compte pour sa part l'insuffler à ses utilitaires électriques en tant que prolongateur d'autonomie. Si la version électrique du Kangoo affiche une autonomie d'environ 230 kilomètres, sa version avec prolongateur d'autonomie à l'hydrogène devrait alors approcher les 350 kilomètres sans recharge. Le gain pourrait être sensiblement plus important sur le Master ZE : son autonomie est susceptible de passer du simple au triple, de 120 à 350 kilomètres.Renault met également en avant la rapidité de recharge de l'hydrogène : d'après le constructeur, celle-ci ne demande que cinq à dix minutes.L'initiative est une première pour Renault. Selon le directeur de la gamme des utilitaires légers chez Renault-Nissan, Denis Le Vot, cet ajout de l'hydrogène doit d'abord répondre aux besoins des professionnels. «», détaille-t-il. Rien ne laisse a priori présager un équivalent sur les citadines du groupe, comme la ZOE Si la version à hydrogène du Kangoo ZE doit arriver avant la fin de l'année, l'équivalent du Master ZE ne sera pas disponible avant 2020. Le prix de la version « Hydrogen » n'est pas encore confirmé. En revanche, la grille tarifaire du Kangoo ZE Hydrogen doit démarrer à 48 300 euros HT. Ce tarif inclut l'achat de la batterie, mais ne déduit pas le bonus écologique. Cela représente15 000 euros HT de plus qu'un modèle électrique, et 26 000 euros HT de plus qu'une version thermique.