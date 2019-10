Hyundai dévoile un plan de 35 milliards pour des voitures volantes, autonomes, à hydrogène...

Le futur de Hyundai

Le soutien sud-coréen pour les modèles volants et à hydrogène

Source : Reuters

Au programme, un développement de ses modèles à hydrogène, mais aussi de ses voitures autonomes et même de voitures volantes, en partenariat avec le gouvernement de Corée du Sud.Les deux priorités de Hyundai, si l'on en croit ce communiqué, ce sont les voitures électriques et les modèles autonomes. Le groupe cherche à se positionner comme étant l'un des leaders de ces deux segments, rejoignant l'engagement de Volkswagen, lancé en 2018, d'investir 44 milliards dans les solutions de mobilité électriques et autonomes En ce qui concerne Hyundai, le groupe, qui est déjà le 5e plus grand vendeur de voitures électriques au monde , entend ainsi dévoiler 23 nouveaux véhicules électriques d'ici 2025, et engager 1,6 milliard de dollars dans Aptiv, une société américaine spécialisée dans l'auto-conduite. Les modèles autonomes dévoilés récemment ne devraient donc être qu'un aperçu de la future gamme de Hyundai.Parmi ces annonces récentes, il y a la Sonata, la voiture autonome dont on a obtenu des détails en juillet . Dans une autre catégorie, Hyundai a aussi dévoilé en mai un bus à impériale électrique Hyundai compte aussi se développer sur deux autres segments de l'automobile : les voitures à hydrogène et les modèles volants. Le groupe a déjà annoncé il y a quelques semaines sa volonté de se lancer dans les voitures volantes , en s'offrant, pour cela, l'accompagnement d'un ancien ingénieur de la NASA.Sur ce segment et sur celui des voitures à hydrogène, le plan d'investissement de Hyundai est censé se faire main dans la main avec le gouvernement sud-coréen. Ce dernier entend mettre au point, d'ici 2025, une législation à destination des véhicules volants. Pour le président Moon Jae-in, les voitures utilisant des piles à combustible à hydrogène constituent «». Les véhicules autonomes seraient également «», a-t-il déclaré.Mais pour en arriver là, la Corée du Sud a un retard à rattraper, et le gouvernement sud-coréen entend aider Hyundai. Selon Esther Yim, analyste chez Samsung Securities, «».Le gouvernement a donc l'intention d'investir 1 700 milliards de wons (environ 1,45 milliard de dollars) dans les technologies de conduite autonome entre 2021 et 2027. L'objectif : que Hyundai lance des véhicules autonomes de niveau 4 (conduite entièrement autonome dans des situations spécifiques) pour les flottes d'entreprises d'ici 2024, et pour le grand public d'ici 2027.