Hyundai dévoile un bus à impériale électrique aux caractéristiques séduisantes

300 kilomètres d'autonomie

La sécurité avant tout

Source : Communiqué de presse Hyundai

consolide ses positions sur le créneau de l'. Après avoir introduit son SUV Kona en octobre 2018, investit dans Rimac aux côtés depour fabriquer deux sportives électriques et dépensé 40 milliards de dollars pour développer sa propre plateforme dédié aux, la firme asiatique s'attaque aux engins plus imposants : leset pas n'importe lesquels : lesLe groupe sud-coréen a ainsi levé le voile sur un tel produit à l'occasion de l'événement « Land, Infrastructure and Transport Technology Fair », co-organisé par ses équipes et le Ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, du 29 au 31 mai 2019. On apprend que la genèse de ce projet date de 2017, et qu'un total de 18 mois ont été nécessaires pour parachever les travaux, selon un communiqué de presse officiel.Long de 12,990 m et haut de 3,995 m, le bus impérial se dote d'une capacité d'accueil de 70 passagers : 11 sièges au premier niveau, 59 sièges au second. Sa batterie de 384 kWh rechargeable en seulement 72 minutes lui confère une autonomie de 300 kilomètres. Maisa tout particulièrement mis l'accent sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.La présence de deux fauteuils roulants fixes, d'une rampe de glissement et d'un plancher bas reflètent ses efforts en ce sens. Un système de suspension indépendant devrait quant à lui offrir une conduite qualifiée de plus confortable. Côté sécurité, le(VDC) a pour ambition d'améliorer le contrôle du véhicule, alors que le(FCA) utilisera la caméra avant pour détecter une collision imminente et éviter un impact grâce à un système de freinage automatique.