Le P.-D.G. de Renault estime que la pénurie impactera l'entreprise jusque mi-2022

La « Refactory » produira encore des Renault Zoe et Nissan Micra jusqu’en 2024 après quoi elle se consacrera totalement au recyclage des véhicules d’occasion et de leurs pièces. Une étape importante dans la stratégie de Renault, mais qui connaît quelque perturbations. L’usine fermera par exemple plus longtemps en cette fin d’année, du 23 décembre au 12 janvier, à cause des pénuries de semi-conducteurs et de matières premières. À terme, l’objectif du groupe français est de « passer à 180 véhicules par jour, soit 45 000 par an, à l'horizon 2023 » afin de générer environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel d’ici deux ans, rapporte Les Échos .