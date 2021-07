La vidéo choquante d'un œil de feu en plein milieu du Golfe du Mexique

L'exploitant a immédiatement activé son protocole d'urgence et dépêché trois bateaux spécialisés dans la lutte contre les incendies « Isla Santa Cruz », « Bahía de Campeche » et « Bourbon Alienor » sur la zone de l'incendie. Les bateaux équipés de lances ont projeté de l'azote sur le feu pour l'étouffer et réussi à l'éteindre à 10 h 45.