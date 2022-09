France TV, TF1, a-t-on vraiment besoin d'une "météo de l'électricité" ?

À l'instar de France Télévisions, TF1 s'est alliée à RTE (Réseaux de Transport d'Électricité) pour diffuser à l'écran le niveau d'électricité disponible dans le pays. À l'instar d'une météo « classique », les régions pourront être affublées de trois couleurs, vert, orange et rouge, pour indiquer un niveau électrique normal, tendu ou très tendu. Les Français seront alors invités à modérer leur consommation, notamment entre 8 h et 13 h, et entre 18 h et 20 h.