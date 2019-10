M6 victime d'une cyberattaque affectant l'ensemble des employés du groupe

© Groupe M6

Le Groupe M6 a été la cible samedi matin d'une attaque informatique malveillante. L'intervention rapide et efficace de nos experts en cybersécurité a permis de continuer à assurer la bonne diffusion des programmes sur l'ensemble de nos antennes TV et radio. — Groupe M6 (@M6Groupe) October 13, 2019

Des symptômes similaires à ceux d'une attaque par ransomware

Pas d'incidence sur les programmes

Hier soir, par le biais d'un tweet, le groupe M6 a indiqué avoir été victime «». Celle-ci serait intervenue à partir de samedi dernier et les employés de l'entreprise ont pu en mesurer les conséquences dès ce matin.Car à leur arrivée, ils ont reçu la consigne urgente de «». Aujourd'hui, les journalistes ont ainsi dû composer avec une connexion Internet très limitée et se résoudre à ne pas pouvoir consulter leurs propres documents. Autre incidence, au moins aussi handicapante : toutes les communications, mail et téléphone, ont été coupées.Ces éléments laissent penser qu'il s'agit en réalité d'un ransomware, consistant à chiffrer les données et à demander une rançon contre le rétablissement de l'accès. Aux dernières nouvelles, les équipes du groupe dédiées à la sécurité informatique étaient encore en train de chercher à résoudre l'incident. Elles auraient, de plus, demandé le renfort de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), ce qui peut renseigner quant à l'ampleur de l'attaque.Si les équipes en interne ont été considérablement affectées, le groupe M6 a toutefois tenu à rassurer ses téléspectateurs et auditeurs. Ses antennes, qui comprennent les chaînes de télévision M6, W9, 6ter, Paris Première et Téva, ainsi que les stations de radio RTL, RTL 2 et Fun Radio, n'ont en effet pas été touchées et ont pu diffuser leurs programmes sans encombre.Pour le moment, on ignore tout de l'origine de la cyberattaque et des motivations de ses auteurs. M6 n'a pas donné de détails supplémentaires et l'ANSSI a refusé de s'exprimer.Dans le doute, l'heure est à la plus grande prudence du côté des autres groupes médias. Ainsi, les employés du groupe TF1 ont, par exemple, reçu l'ordre d'éviter toute communication par mail avec leurs confrères de M6.