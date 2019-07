Des maires américains décident de ne plus céder aux ransomwares qui gangrènent les USA

Une attaque ciblée qui peut rapporter gros

Le refus de payer comme seule arme face à des hackers bien organisés

Source : Bitdefender

Les grandes villes américaines en ont assez des. Cette pratique consiste pour les hackers à pirater le système informatique d'une municipalité puis d'exiger uneafin de fournir la clé de déverrouillage permettant de récupérer l'accès aux données présentes sur les ordinateurs.Ce type d'attaque très lucrative est en recrudescence cette année. On compte pas moins deuniquement sur le sol américain.Réunis lors de la, plusieurs élus des plus grandes métropoles ont décidé conjointement de ne plus céder à ce chantage et desouvent demandés par les pirates informatiques.Lesespèrent, en refusant désormais de dépenser le moindre dollar, décourager les petits malins qui ciblent exclusivement les administrations : «», expliquent-ils dans une déclaration.» ont-ils ajouté à l'issue de cette réunion.De fait, au montant souvent exorbitant exigé par les pirates, qui peut souvent dépasser celui de la rançon. Reste à savoir désormais si lestrouveront une nouvelle astuce pour extorquer les communes américaines ou s'ils abandonneront progressivement leurs raids.