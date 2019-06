Ransomware : une deuxième ville de Floride cède aux hackers en une semaine

Vue depuis 160 E Duval Street, à Lake City © Google Maps

Un seul mail aura suffi à paralyser les services de la ville

Rassuré par le FBI et son assurance, le maire accepte de payer la note

À ce rythme-là, on ne va pas tarder à parler de malédiction. Une semaine après Riviera Beach , une seconde ville de Floride a fini par craquer sous la pression des. Nous avons effectivement appris que la coquette ville de, 12 000 habitants, avait accepté de payer la rançon réclamée par les, dans l'espoir de reprendre le contrôle de ses systèmes informatiques municipaux.». Le maire de Lake City,, est forcément désabusé, sa ville étant paralysée par, et qu'il n'est possible d'enrayer, selon lui, qu'en acceptant de verser aux hackers la somme qu'ils réclament : soit(environ 440 000 euros).L'attaque, qui a démarré après l'ouverture d'un lien frauduleux contenu dans un mail,et bloque également les administrés, qui ne peuvent plus. Les services d'urgence, eux, restent joignables.Le maire Witt a fini par craquer et fait même un cadeau aux hackers, qui risquent de ne pas être rassasiés après sa déclaration : «», a-t-il déclaré à, en affirmant en avoir d'abord discuté avec le FBI.L'agence fédérale a par ailleurs précisé qu'elle n'encourageait pas les villes à payer les criminels, afin d'éviter de propager un peu plus le phénomène duIl y a quelques jours, c'est la ville de Riviera Beach, plus au nord mais toujours en Floride, qui avait indiqué avoir accepté de payer la rançon réclamée par les hackers, soit 600 000 dollars (environ 530 000 euros).