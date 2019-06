Clap de fin pour le ransomware GandCrab qui sévit depuis un an et demi

Du milieu criminel aux business légaux

» : c'est en ces mots que les pirates informatiques à l'origine du ransomware se retirent du milieu, après avoir accumulé de gargantuesques sommes d'argent au cours de leur période activité. Introduit le 28 janvier 2018, puis retiré le 6 juin 2019, le virus leur a permis de récolteret deux milliards de dollars pour leurs partenaires.Dans leur message d'adieu, les cyberattaquants se targuent même d'avoir investi leur pactole dans différents business légaux , sur Internet et IRL ().Pendant un an et demi, GandCrab a donné du fil à retordre à un grand nombre d'entreprises et de particuliers, contraints de verser une rançon financière pour récupérer certaines données personnelles.