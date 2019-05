La ville de Baltimore victime d'un ransomware à grande échelle

« RobinHood » : une cyberattaque problématique pour l'ensemble de la ville

13 bitcoins

10 000 ordinateurs municipaux sont verrouillés et ce, depuis trois semaines.Les ordinateurs attaqués par(anciennement) contiennent des informations essentielles pour le bon fonctionnement des services municipaux, ainsi que des informations confidentielles. Lesdes employés de la mairie de Baltimore, l'ensemble des, et les données liées auxsont touchés et bloqués par leSelonet les habitants de Baltimore, ces derniers ne peuvent payer ni leurs factures d'eau, ni leurs impôts fonciers en ligne, car le service qui opérait ces systèmes fait partie desfait également référence deRobinHood est un dérivé d'EternalBlue, qui date de 2017. C'est un ancien outil fabriqué par laqui exploitaitpour effectuer des commandes à distance. Il avait été fabriqué par leset, Microsoft avait publié un patch pour corriger cette faille sur les OS récents. L'outil EternalBlue avait par la suite été utilisé pour les cyberattaqueset, en mai et juin 2017.Leest clair : pour enlever le bloquage, il faudra payer. Leextorque les utilisateurs, en bloquant leurs appareils.Un système « manuel » a été mis en place par la mairie de Baltimore pour que les citoyens puissent procéder aux transactions sans problème. Les fonctionnaires ont été forcés de créer des comptes Gmail pour pouvoir continuer à communiquer entre-eux (ne cible que les organisations ou les entreprises). Le problème : en voyant une telle masse de nouveaux comptes créés sur leur plate-forme, Google avait désactivé ces comptes e-mail la semaine dernière, considérant l'affaire comme un comportement frauduleux. «», a expliqué plus tard un porte-parole de Google.