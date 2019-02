Pour blanchir l'argent volé, des cybercriminels passent par les services de Uber ou Airbnb

Des techniques de plus en plus créatives

Les cryptomonnaies servent à masquer la provenance de l'argent sale

Pour blanchir leurs gains acquis illégalement, lesse tournent vers les nouveaux systèmes bien connus du grand public. Par exemple, ils peuvent recruter des hôtesou des chauffeurs, voire des spécialistes de la conversion cryptographique qui sévissent sur lepour mener à bien leur entreprise, comme le rapporte CNBC.Concrètement, les cybercriminels utilisent des techniques souvent différentes de celles privilégiées pour blanchir d'autres types d'argent sale. Ziv Mador, qui dirige l'équipe de recherche SpiderLabs de, une société de cybersécurité, indique querapidement sur les marchés noirs, ce qui permet aux cybercriminels de garder les devants.Les méthodes utilisées pour le blanchiment d'argent sont de plus en pluset passent par des services que nous pouvons utiliser au quotidien, ancrés dans la sphère économique actuelle. Les criminels peuvent par exempleet faire sembler d'assurer un trajet. En réalité, le criminel ne se montre jamais, mais utilise l'argent sale provenant d'une carte de crédit dérobée pour payer la course.En contrepartie,. Plusieurs annonces de « recrutement » sont d'ailleurs visibles sur le Dark Web. Depuis le retrait d'Uber de la Chine en 2016, le phénomène s'est estompé, mais il existerait toujours. La société collabore régulièrement avec les autorités américaines pour faire tomber les fraudeurs.Le système est à peu près le même avec Airbnb. Les hôtes répondent aux annonces postées sur le Dark Web, mais au lieu d'accueillir un voyageur en chair et en os, ils préfèrent accepter le paiement d'un faux utilisateur, qui n'a évidemment pas l'intention de se présenter et d'occuper le logement. Une fois que l'argent a transité par le système de la plateforme,. Des annonces ont été repérées en russe sur le Dark Web en 2018.Airbnb assure avoir développé des «». La société collabore avec des acteurs du système financier et des organismes de réglementation et de répression pourdes cybercriminels.En parallèle, des méthodes plus traditionnelles sont toujours autant utilisées, comme les achats de cartes-cadeaux ouavec de l'argent sale, ensuite revendus à des prix plus intéressants. Lessont aussi dans le vent, car ils permettent diverses couches transactionnelles qui viennent masquer la véritable provenance de l'argent. Mador a repéré l'annonce d'un fournisseur de service qui offre un «», une autre cryptomonnaie, «». On n'arrête pas le progrès...