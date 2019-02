Trois entrepreneurs soupçonnés d'avoir piraté des milliers de Français pour 2 millions

Des messages censés susciter la peur des internautes

De faux techniciens formés pour mener la fraude

Les arnaqueurs encourent jusqu'à 10 ans de prison

Il y a quelques jours,nous a appris que, âgés de 30 à 54 ans, ont été interpellés le 29 janvier 2019 dans le Rhône, dans le cadre d'une enquête ouverte en mai 2018 à la section F1 Cybercriminalité du parquet de Paris. Les trois individus sont, pour un montant total de l'ordre de 2 millions d'euros.Les trois chefs d'entreprises, tous trois issus des assurances, avaient mis au point un réseau de piratage informatique particulièrement sophistiqué. Selon les enquêteurs, les escrocs faisaient apparaîtreornée des logos officiels de Microsoft ou de Windows, alors que l'utilisateur était en pleine navigation.Le problème, c'est que les internautes n'arrivaient pas à fermer ces fenêtres sur lesquelles figuraient de faux messages d'alerte les informant qu'ils venaient d'être victimes d'une erreur critique, ou d'un virus. Des messages tels que «» pullulaient. La solution pour être « débarrassé » de la fenêtre était de redémarrer l'ordinateur. Sauf que le message d'alerte conseillait à l'utilisateur de ne pas le faire et l'invitait à joindre un support technique officiel s'il souhaitait pouvoir réutiliser son appareil.De l'autre côté du fil, de faux développeurs ou techniciens proposaient alors une intervention à distance dont le coût allait de 99 à... 500 euros, selon la formule. Les escrocs faisaient usage d'une palette visant à, et que son appareil allait être sauvé du méchant virus. La fin de l'intervention consistait en la communication des données bancaires, «», indique. Hélas, les victimes se sont rendu compte de la supercherie après coup.Les victimes étaient. Au moins 8 000 plaignants ont été recensés, pour un préjudice total de deux millions d'euros. Les auteurs de cette arnaque massive, Français, faisaient appel à de feux opérateurs installés, eux, au Maghreb.Les escrocs ont été mis en examen par un juge d'instruction à l'issue de leur garde à vue, jeudi soir, pour « escroquerie et blanchiment en bande organisée » et « introduction frauduleuse de données dans un système de traitement automatisé de données ». Placés sous contrôle judiciaire, ils risquent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros amende selon les dispositions de l'article 313-2 du Code pénal Le parquet de Paris a lancé à un appel à la vigilance et incite «».