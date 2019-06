Ransomware : désespérée, une ville de Floride finit par céder aux demandes des hackers

Aperçu de la vue depuis Riviera Beach (Crédits : Google Maps)

L'ensemble des services, même le 911, touchés par l'attaque

Les pirates ont reçu leurs 65 bitcoins, soit environ 600 000 dollars

Source : Engadget

, lit-on dans la fable Le Chêne et le Roseau, de Jean de la Fontaine. Voilà ce qui s'est passé pour, une ville de Floride de 35 000 habitants, située à une centaine de kilomètres au nord de Miami. Paralysée par l'assaut de pirates informatiques, la ville a fini par accepter de payer la note pour espérer pouvoir récupérer ses données.Riviera Beach a cédé après été. Le 29 mai dernier, un jour comme un autre pour l'administration de la ville, un policier municipal a eu le malheur d'ouvrir. Du hameçonnage en bonne et due forme. Cette simple inattention a alors suffi aux hackers pour propager le virus dans tout le réseau informatique de la ville.Serveur de messagerie, site internet de la ville, ou encore système de facturation,. Pire, le malware a même, la ligne dédiée aux appels d'urgence outre-Atlantique. Et ce durant trois longues semaines.Pour répondre à l'attaque, la ville a alors rapidement décidé d'allouer des crédits à hauteur d'un million de dollars pour s'équiper de 400 nouveaux ordinateurs, pour rebâtir l'informatique vieillissant et meurtri de l'administration. Sauf que Riviera Beach a enchaîné les boulettes en omettant de procéder à certaines sauvegardes cruciales.Lors de la réunion municipale suivante, l'ensemble des membres ont alors, soit 600 000 dollars (environ 530 000 euros). Rien ne prouve encore que la ville a pu récupérer l'accès à ses fichiers, données et services.Ces attaques sont désormais courantes. Et dans le cas où l'utilisateur se fait avoir par l'objet puis le contenu du mail, l'assaut est généralement violent, et pousse certaines petites entreprises mal informées à mettre la clé sous la porte. Il y a quelques semaines, c'est une autre ville américaine importante située bien plus au nord de la côte Est, Baltimore, qui fut aussi frappée par un ransomware.